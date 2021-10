Rassegna stampa. Caltanissetta, centro storico: commercianti, aprire il traffico. Il sindaco prende tempo

CALTANISSETTA – Il sindaco Roberto Gambino non raccoglie l’invito rivolto dai commercianti del centro storico (prima da quelli con attività nel tratto di isola pedonale di corso Umberto, poi da quelli di corso Vittorio Emanuele intervenuti a supporto) di incontrarsi per parlare della proposta di soppressione nei mesi invernali dell’isola pedonale, avanzata perché – continuano a ribadire gli operatori commerciali – nei mesi invernali, con le piogge e il brutto tempo, c’è sempre meno gente che nelle ore pomeridiane e serali è disposta a fare “due passi” nell’isola e più in generale lungo i corsi principali del centro storico.

Con una nota di risposta, Gambino ha fatto sapere ai commercianti che «è in corso l’approvazione definitiva del Piano urbano della mobilità sostenibile», per cui rimanda l’incontro «alla sopra citata approvazione, onde potere valutare una eventuale sospensione dell’isola pedonale di corso Umberto durante i mesi invernali». Ma i commerciati vogliono sapere di più e in particolare se e quando verrà definitivamente approvato il “Pums”, anche se avrebbero gradito essere interpellati preventivamente dai tecnici che sono stati incaricati di redigere il piano per esporre le ragioni del loro dissenso al prolungamento dell’isola pedonale in corso Umberto e fare presente che il dirottamento del traffico (come avviene attualmente) su via Re d’Italia e via Berengario Gaetani causa un tasso di inquinamento atmosferico che supera i limiti consentiti. «Vogliamo incontrare il sindaco – diceva ieri uno dei firmatari della richiesta – per conoscere dalla sua viva voce quali idee ha per “salvare” il centro storico.

Siamo consapevoli che l’abolizione dell’isola pedonale sarebbe ormai l’ultima delle misure da adottare, perché i problemi sono tanti e ben più grandi. La situazione è grave, al punto che alcuni commercianti che sino ad ora hanno “resistito”, si stanno organizzando per trasferirsi nella zona nuova della città dove agli automobilisti è consentito di lasciare l’auto dove e come vogliono, facilitando quindi la possibilità di raggiungere il negozio scelto per fare acquisti. Noi siamo accusati di volere il traffico aperto per consentire ai clienti di posteggiare davanti ai nostri negozi. Nulla di più falso, questo è un luogo comune troppo abusato, in quanto ciò non sarebbe assolutamente possibile e perché in centro ci sono tante “zone blu” e ben tre parcheggi a disposizione dei cittadini.

Chiediamo che si affronti la questione centro storico in maniera più ampia, con un progetto di recupero (commerciale e ambientale) ben preciso oltre che immediato e concreto e che, intanto, si dia al commercianti la possibilità di potere sopravvivere. Ecco perché vorremmo parlare con il sindaco Gambino. Andando avanti così, tra qualche anno il centro storico sarà sempre più povero di negozi. È questo che vogliono i nisseni ma anche gli amministratori comunali che si assumerebbero la responsabilità di avere definitivamente “ucciso” il centro storico? E tutto questo in nome di 150 metri di strada chiusa al passaggio delle auto che peraltro d’inverno resta deserta?».