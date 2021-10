Pignatone (M5s): “Al via le domande per i 20 milioni di euro di sostegni alle imprese della pesca e dell’acquacoltura”

“Le imprese della pesca, dell’acquacoltura e della pesca interna potranno presentare domanda sino al prossimo 15 novembre al Fondo per lo sviluppo e il sostegno alle filiere previsto dall’ultima Legge di Bilancio. A disposizione per il mondo della pesca vi sono ulteriori 20 milioni di euro, risorse che abbiamo fortemente voluto stanziare per venire incontro alle esigenze di un settore tra i più colpiti dalla pandemia a causa della chiusura del canale ristorativo, principale mercato per il pesce fresco nazionale”. Lo dichiara il deputato Dedalo Pignatone, esponente M5S in commissione Agricoltura.

“Per agevolare le imprese – aggiunge – è stata elaborata una procedura semplificata e l’invio delle domande per accedere al contributo avverrà tramite il portale informatico ministeriale dedicato. La gran parte delle risorse, pari a 15 milioni di euro, è assegnata alla pesca marittima con i contributi alle imprese armatrici che saranno riconosciuti in funzione della stazza delle imbarcazioni. All’acquacoltura vanno 3,5 milioni di euro: da un minimo di 5.000 euro per le microimprese a cui è assegnato l’85% dei fondi ad un massimo di 20.000 euro (5% del totale)”.

“Infine, 1,5 milioni di euro sono dedicati alla pesca nelle acque interne: 993mila euro in Veneto, 143mila in Sardegna, 104mila in Lombardia, 75mila in Puglia, 70mila in Emilia-Romagna e il resto suddiviso tra le altre regioni” conclude Pignatone.