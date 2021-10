Ordine degli agronomi Caltanissetta, Mancuso (FI): “Auguri a Lo Nigro e al nuovo direttore. Tuteliamo insieme gli agricoltori, anche con le barricate se necessario”

CALTANISSETTA – “Con l’elezione del nuovo direttivo e del presidente dell’ordine degli agronomi e dottori forestali di Caltanissetta, Pietro Lo Nigro, inizia una nuova fase per la tutela del comparto in territorio nisseno. Una fase che passa inevitabilmente dai fondi comunitari, di cui non possiamo e non dobbiamo farne a meno. Ecco perché sono certo che le criticità sollevate da Roma per i 31 progetti del PNRR potranno essere sanate.

In caso contrario siamo pronti anche a fare le barricate se necessario. Di certo non starò con ad aspettare che cada la manna dal cielo. Se c’è da schierarsi, sarò sempre al fianco degli agricoltori, vero zoccolo duro della nostra economia locale”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Michele Mancuso.