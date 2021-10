Maltempo: università Catania, lezioni a distanza fino a sabato

A seguito dell’allerta meteo di codice rosso riguardante la citta’ di Catania e la sua area metropolitana, tutte le attivita’ didattiche (lezioni, esami, lauree) dei corsi di studio dell’Universita’ previste per la settimana in corso, da martedi’ 26 fino a sabato 30 ottobre 2021, incluse quelle nelle sedi decentrate di Ragusa e Siracusa, si terranno esclusivamente in modalita’ a distanza tramite piattaforma MS Teams. Lo rende noto l’ateneo etneo sottolineando che le altre strutture rimarranno aperte