“La Sicilia ha bisogno di una legge speciale per la lotta alle frane e al dissesto idrogeologico che mobiliti risorse per almeno 3 miliardi di euro: una gran apertura sarebbe assorbita dalla provincia di Messina . Siamo la prima regione per spesa di risorse contro le frane e le erosioni costiere, oltre 400 milioni di euro, ma sono una goccia nell’oceano”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Parliamone, su RaiNews24