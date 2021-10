Maltempo in Sicilia: allerta rossa tra allagamenti e scuole chiuse

Il Maltempo che si è abbattuto in Sicilia sta creando numerosi danni sia all’agricoltura sia alla viabilità. Il “grido d’allarme” si è alzato dalla Coldiretti e ha spinto vigili del fuoco e squadre di emergenza a fare interventi straordinari.

A Caltanissetta, come ha ribadito il Sindaco Roberto Gambino, la situazione rimane “sotto controllo” ed è per questo che sono rimaste aperte attività, scuole e uffici pubblici. Non tutti i territori della Sicilia, però, hanno avuto la stessa fortuna.

Nelle ultime 24 ore per il maltempo svolti dai vigili del fuoco 400 interventi in Sicilia e 180 in Calabria, maggiori criticita’ a Catania, Siracusa, Reggio Calabria e Vibo Valentia: numerosi i soccorsi. Cosi’ su Twitter i vigili del fuoco, aggiungendo che prosegue la ricerca di due dispersi a Scordia, nel Catanese.

“Dalla siccita’ all’alluvione. Nella piana di Catania ieri in due ore e sono caduti oltre 300 millimetri di acqua che hanno trasformato le strade in fiumi”. Lo afferma Coldiretti Sicilia sul maltempo che ha colpito l’isola, con particolare gravita’ nella zona di Scordia e Palagonia.

“Irraggiungibili le aziende agricole – aggiunge Coldiretti – letteralmente sommerse dalla pioggia che ha coperto soprattutto gli ortaggi. Bloccata la raccolta delle olive e c’e’ preoccupazione per la semina in quanto i terreni, soprattutto nella Sicilia orientale, sono completamente allagati. Agrumi letteralmente sradicati dalla furia dell’acqua, muri crollati, recinzioni divelte. Si tratta dell’ennesima prova di quanto i cambiamenti climatici impongano nuove infrastrutture dove l’ammodernamento di tutto il sistema indispensabile – aggiunge Coldiretti Sicilia -.

Continua senza sosta anche il peggioramento della viabilita’ con le strade zeppe di buchi che rendono pericoloso e difficoltoso il trasporto dei prodotti Violenti temporali e tempeste di vento si abbattono su un Paese come l’Italia in cui si contano fino ad ora nel 2021 ben sei nubifragi al giorno che a causa della cementificazione e dall’abbandono mettono in pericolo i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che – conclude Coldiretti Sicilia – hanno parte del proprio territorio a rischio frane e/o alluvioni con i terreni che non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando allagamenti e smottamenti”.