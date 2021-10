Italia: sedie, tavoli e catene per occupare posti auto, 21 sanzioni a Napoli

Sedie, tavoli, catene e pali di ferro per occupare abusivamente posti auto. È accaduto a TorreAnnunziata (Napoli) dove, durante un’operazione ‘alto impatto’, i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti per rimuovere gli ostacoli, considerati ‘simboli della prepotenza’. Sono state 21 le sanzioni amministrative elevate per violazione del codice della strada e del regolamento di polizia urbana.

Durante il servizio a largo raggio non sono mancati gli arresti. In manette per detenzione di droga un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine e la sua consorte incensurata di 34 anni. I militari hanno trovato, all’interno dell’abitazione dei 2, dove l’uomo stava scontando gli arresti domiciliari, 113 i grammi di marijuana. La droga era in due buste, che la 34enne ha tentato di nascondere mettendole in tasca. (Twitter Francesco Borrelli)