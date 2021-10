Italia, perseguita la ex e tenta uccidere rivale in amore: arrestato

Avrebbe perseguitato la ex e tentato di uccidere il nuovo compagno di lei. Per i reati di stalking e tentato omicidio, i carabinieri hanno arrestato un 49enne barese. Dopo la denuncia della donna i militari, coordinati dalla Procura di Trani, ritengono di aver accertato le responsabilita’ del 49enne che oggi e’ finito in carcere.

I fatti risalgono al mese di settembre. L’uomo non aveva accettato la fine della relazione, iniziando ad avere atteggiamenti ossessivi nei confronti della ex. Avrebbe, cioe’, cominciato a seguirla e a fermarla in strada. I comportamenti sarebbero diventati via via piu’ aggressivi quando la donna ha iniziato a frequentare un altro uomo. A quel punto il 49enne avrebbe affrontato il rivale in amore, un 53enne del posto, e il 28 settembre lo avrebbe aggredito accoltellandolo all’addome.