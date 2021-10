Italia, morta cadendo da balcone: indagato il fidanzato

E’ indagato per istigazione al suicidio Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, la 30enne morta a Potenza nella notte tra venerdì e sabato dopo essere caduta da un balcone al quarto piano di una palazzina. L’uomo ha raccontato ai carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. E’ stato poi lo stesso Capasso a chiamare i soccorsi.

La famiglia esclude il suicidio e chiede verità

L’ipotesi degli investigatori non convince però la famiglia della giovane, che “esclude il suicidio” e chiede “la verità” sulla morte della trentenne. Attraverso l’avvocato Revinaldo Lagreca, i famigliari mettono in evidenza che “non c’era alcuna sintomatologia che potesse far pensare a un suicidio”.