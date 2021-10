Italia, avances respinte: marocchino accoltella ed uccide donna seduta in un bar, arrestato

Un 34enne marocchino, Medhi Hounafi, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso una donna di 44 anni, Carmen De Giorgi, in un bar di Luserna San Giovanni, nel Torinese. L’omicidio è avvenuto intorno all’1.30 della notte: l’uomo avrebbe tentato di avvicinare la donna con avances insistenti, respinte dalla vittima. Dopo averla accoltellata alla schiena, l’uomo ha ferito anche altre due donne nel bar: non sono in pericolo di vita.

Al momento dell’aggressione, pare che l’uomo fosse seduto al tavolo con la 44enne. Dopo l’omicidio, il 34enne si è dato alla fuga. A dare l’allarme sono stati i clienti del locale. I carabinieri di Pinerolo hanno fermato l’uomo in strada, non troppo lontano dal locale di via I Maggio.