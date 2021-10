Green Pass all’ARS. Tancredi (Sicilia Attiva): “Non lo esibirò”

Alla vigilia dell’obbligo del green pass in tutti i luoghi di lavoro, un parlamentare siciliano si mostra determinato a entrare in aula senza il certificato verde.

“Per entrare in Assemblea a svolgere la mia funzione di deputato, attivita’ costituzionalmente garantita, non ho nessuna intenzione di esibirlo”, ha detto all’AGI il deputato regionale ex Cinque Stelle e ora Sicilia Attiva Sergio Tancredi, che ha organizzato proprio a Palazzo dei Normanni un convegno il cui titolo non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: “Dalla democrazia alla dittatura”.