Fibra ottica per zone industriali Caltanissetta Calderaro e San Cataldo Scalo

Una nota a firma congiunta dei sindaci di Caltanissetta, Roberto Gambino, e San Cataldo, Gioacchino Comparato, evidenzia che Il Comune di Caltanissetta ha deliberato l’approvazione dello schema di convenzione con la società Siportal S.r.l. per la realizzazione a titolo gratuito della fibra ottica nelle zone periferiche non servite dall’impianto già realizzato da Open Fiber.

La realizzazione della rete in fibra ottica in tipologia FTTH, prevede l’infrastrutturazione delle due zone industriali di Calderaro e San Cataldo Scalo, che finalmente usufruiranno della rete telematica per collegare le aziende insediate. Tale azione unita ai lavori in corso da parte di IRSAP per il rifacimento complessivo della rete viaria e dell’illuminazione di Calderaro, daranno la possibilità alle aziende insediate nei due agglomomerati, di operare sui mercati di riferimento in maniera moderna ed efficiente.

Il sindaco del capoluogo nisseno, Roberto Gambino, sottolinea: “Abbiamo mantenuto fede ad un impegno preciso preso con le aziende insediate nei due agglomerati industriali.