Droga, stava per arrivare in Sicilia con 5,7 kg di cocaina: fermata corriere all’imbarcadero

Trasportava 5,7 chili di cocaina e 5.200 euro in contanti in auto ma e’ stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che l’hanno arrestata per traffico di sostanze stupefacenti.

L’arresto della donna, di 32 anni, di Bovalino, e’ avvenuto alcuni giorni fa agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per traghettare verso la Sicilia nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti. Con l’ausilio dei cani antidroga, i finanzieri hanno fermato per un normale controllo la donna che viaggiava a bordo del proprio crossover-suv ed era diretta in Sicilia. La 32enne, incensurata, ha fornito risposte contraddittorie sul motivo del traghettamento e poi ha mostrato segni di nervosismo.

L’auto e’ stata quindi perquisita con l’ausilio delle unita’ cinofile della Compagnia Pronto Impiego ed e’ cosi’ che i finanzieri hanno scoperto un doppiofondo ricavato nel vano dell’autoradio in cui erano occultati cinque panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 5,7 chilogrammi oltre a 5mila e 200 euro in contanti.

La droga e il denaro sono stati sequestrati come il suv utilizzato per il traffico illecito. La cocaina era probabilmente destinata alle piazze della Sicilia dove avrebbe fruttato circa 300mila euro.