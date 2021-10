Draghi “Il Governo va avanti e non segue il calendario elettorale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo va avanti, la sua azione non può seguire il calendario elettorale ma il calendario di riforme che è stato negoziato con la Commissione Europea per il Pnrr”. Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa dopo il Vertice UE-Balcani occidentali, a Brdo, in Slovenia.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, il premier è tornato sulla riforma del catasto, rassicurando: “Non c’è una patrimoniale. Ma non è meglio fare luce ed essere trasparenti? Intanto facciamo chiarezza, abbiamo deciso che non si tocca nulla e tutti continueranno a pagare come oggi. Questa revisione prende 5 anni”.

“Questo governo non tocca le case degli italiani, ho detto fin dall’inizio che non avrei aumentato le tasse, sono passati 7 mesi e non l’abbiamo fatto, anche se qualche richiesta l’abbiamo avuta – ha aggiunto Draghi -. Un pò di credibilità l’abbiamo acquisita. Questo governo non aumenterà le tasse”.

Poi un commento alle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini, per il quale il Carroccio non uscirà dall’esecutivo: “Avevo detto che avrebbe spiegato Salvini, oggi ha detto che” il governo “non è in discussione. Poi ci vedremo nei prossimi giorni”.

(ITALPRESS).