Con l’indicazione della capienza al 35%, data dal Cts per le discoteche, “i locali non riaprono, serve almeno il doppio. Se chiedi il green pass devi riaprire al 100%. Dove ci sono riaperture devono essere totali”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Rtl, aggiungendo che oggi in Cdm la Lega porterà “posizioni europeiste, cioè con riaperture generalizzate, perché soltanto in Italia restano chiuse le sale da ballo e le discoteche”