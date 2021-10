Covid, in Sicilia 304 nuovi casi e 6 decessi. Scende l’incidenza

Sono 304 (rispetto ai 273 di ieri) i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 17.276 tamponi processati in Sicilia.

L’incidenza scende all’1,8 ieri era al 2%. L’isola resta al terzo posto nei contagi giornalieri, al primo c’e’ il Veneto con 348 casi al secondo la Lombardia con 307 nuovi positivi. Gli attuali positivi sono 9.289 con una diminuzione di 747 casi. I guariti sono 1.045 mentre si registrano altre 6 vittime che portano il totale dei decessi a 6.915.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 355 i ricoverati, 24 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 41, due in piu’ rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 43 casi, Catania 127, Messina 12, Siracusa 38, Ragusa 22, Trapani 8, Caltanissetta 12, Agrigento 31, Enna 11.