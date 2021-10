Covid in Italia: scende il tasso di positività allo 0,7% con 1.597 nuovi casi

Sono 1.597 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano 2.437.

I tamponi sono 219.878 e il tasso di positivita’ e’ quasi stabile allo 0,7 per cento, mentre ieri era allo 0,6 per cento. I decessi sono 44 (ieri erano 24) per un totale di 131.585 vittime dall’inizio della pandemia

E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sul Covid-19. I ricoveri sono in aumento: le terapie intensive sono 9 in piu’ con 26 ingressi del giorno e salgono a 358. I ricoveri ordinari sono 42 in piu’, per un totale di 2.428. A livello territoriale, la regione che registra piu’ casi oggi e’ la Sicilia (260), seguita da Emilia Romagna (209) e Lazio (202).

I guariti sono 2.756 (ieri erano 2.913), per un totale di 4.511.545 dall’inizio della pandemia. In calo il numero degli attualmente positivi. Oggi sono 1.206 in meno per un totale di 76.363.

Di questi, 73.577 sono in isolamento domiciliare.