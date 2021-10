Chiusura guardia medica di Vallelunga, Mancuso (FI) incalza: “Non lo permetterò, mi rivolgerò anche alla Prefettura se necessario”

“A seguito della chiusura della guardia medica di Vallelunga Pratameno nella giornata di domani, dalle ore 08:00, fino alle ore 20:00, non poche sono le preoccupazioni che serpeggiano tra la cittadinanza del Vallone, la quale dovrà spostarsi a Villalba per sopperire al disservizio. Parliamo di un territorio già flagellato da una precaria condizione legata alla viabilità. Un campanello d’allarme che preannuncia una conseguenza più drastica, non più sono ipotetica, ovvero la chiusura definitiva del presidio, che a mio avviso è inopportuna.

Il diritto alla salute è una priorità, da garantire sempre e comunque. Pertanto, già da domani, incontrerò i vertici dell’Asp territoriale per scongiurare ulteriori disagi alla cittadinanza. Qualora sia necessario, mi rivolgerò anche alla Prefettura. La guardia medica è un porto franco per l’accesso all’inalienabile diritto alla salute. Non può essere minato da giustificazioni che comunque sono secondarie. Deve prevalere il buon senso”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso.