Carabinieri, controlli nel Nisseno: 2 arresti per spaccio e numerose perquisizioni

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità.

In tale ambito i Carabinieri della Stazione di Riesi hanno arrestato un 32enne gelese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 8 involucri di marijuana da 500 gr. ciascuno per un totale di 4 kg, 1 bilancino elettronico di precisione e 0,1 gr. di cocaina, tutto sequestrato. L’arrestato, a conclusione delle formalità, è stato tradotto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ieri l’arresto è stato convalidato e per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.

A Caltanissetta, i Carabinieri della Stazione CC hanno arrestato M.O.S., nisseno di 32 anni, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese (PA). L’uomo dovrà espiare la pena di cinque anni e due mesi di reclusione ed ottemperare al pagamento della pena pecuniaria di 7.506,00 euro, per essersi reso responsabile dei reati di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, truffa e ricettazione in concorso, commessi tra l’anno 2013 e l’anno 2015.

L’arrestato, dopo le formalità rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Mussomeli e Campofranco i Carabinieri hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio mediante controlli lungo le principali arterie stradali e presso luoghi di aggregazione giovanile, al termine del quale venivano elevate nr. 6 contravvenzioni al C.d.S., eseguite 6 perquisizioni personali e veicolari, controllati 37 veicoli ed identificate 71 persone.