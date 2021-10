Caltanissetta, sindaco aggredito: solidarietà del Libero Consorzio dei Comuni e dei lavoratori del Genio Civile

CALTANISSETTA – Nota del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, a firma di Duilio Alongi Commissario LCC di CL, per esprimere solidarietà al sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, anche a nome dei lavoratori del Genio Civile.

La nota sottolinea: “esprimo la mia personale solidarietà, congiuntamente a quella di tutto il personale del LCC e del Genio Civile di CL, per l’aggressione subita da Roberto Gambino, sindaco di CL.

Purtroppo chi è in prima linea è esposto anche a questi deprecabili gesti. Conoscendo la tenacia di Roberto, sono certo che saprà superare con la forza di sempre anche questo incidente di percorso, che non può e non deve succedere.”