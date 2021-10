Caltanissetta Protagonista su Antenna RAI: “Delusi dal sindaco, ci aspettavamo un orgogliosa difesa”

Dopo la sentenza del Tar sull’annullamento del vincolo sull’Antenna Rai, che non vogliamo commentare, ci aspettavamo dal Sindaco una levata di scudi e una discesa in campo orgogliosa e fiera a difesa di un simbolo e un patrimonio dell’intera Nazione.

Invece registro il solito atteggiamento caramelloso nei confronti dei terrorizzati abitanti sottostanti il manufatto e il passaggio della palla addirittura ad un’associazione privata.

Evidentemente i dubbi che avevamo, allorquando RayWay semino’ il panico tirando fuori l’argomento sensibile della sicurezza, sul fatto che il Sindaco si stava e si sta lavando le mani sulla vicenda, erano fondati.

Caro Sindaco prenda esempio dalla commissione trasparenza che all’unanimita’ in un solo secondo ha avanzato la richiesta di celebrazione di un Consiglio Comunale urgente aperto per trovare una soluzione comune.

Muova subito le sue autorevoli leve politiche per bloccare qualsiasi ipotesi di dismissione. Vorremmo essere tutti dalla stessa parte, una volta tanto, percorrendo ogni strada giuridica e politica opportuna per trovare finalmente una soluzione nell’interesse della sicurezza dei cittadini, e va bene, ma soprattutto per la salvaguardia e la valorizzazione di un bene che i nisseni ormai considerano un elemento identitario e di grande rilevanza sotto ogni profilo”.