Caltanissetta, Nissa: il francese Majiguy Camara è il nuovo centrocampista

Arriva dalla Francia e più precisamente da Parigi, il nuovo colpo di mercato del centrocampo della Nissa! Fisico possente, tecnica sopraffina, cresciuto in una delle scuole calcio più importanti della Francia, la Sevvan Fc, ha dimostrato le sue qualità calcistiche in Italia, come play del centrocampo, la scorsa stagione al Milano City, ma è stato poi costretto, con la sospensione del campionato causa pandemia, a fare ritorno in Francia.

Lui è Majiguy Camara, classe 2001, tornato in Italia e quindi alla Nissa, grazie alla mediazione con una società parigina che gestisce giovani talenti, svolta dalla dirigenza biancoscudata in collaborazione con l’intermediario messinese Santo Molino.

Il tesseramento del giocatore è stato completato nella serata di ieri. Camara tuttavia si allena con i suoi nuovi compagni, agli ordini di mister Angelo Bognanni, già da 4 giorni.

Il tecnico peraltro ha subito apprezzato le qualità del centrocampista francese che aveva anche alcune richieste dalla serie D lombarda. Majiguy, però, venuto a conoscenza del blasone della Nissa, non ha esitato più di tanto, sposando il progetto biancoscudato.

Il possente centrocampista francese già domani sarà dunque a disposizione del tecnico e potrà essere impiegato nella gara di campionato contro il Marsala.