Caltanissetta, movida “agitata”: tre denunce, sei patenti ritirate e nove contravvenzioni

CALTANISSETTA – Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Palermo hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, nel corso del quale venivano deferite a p.l. tre persone di cui due per guida in stato di ebbrezza alcoolica e una per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente.

Nel medesimo contesto venivano segnalate amministrativamente cinque persone di cui quattro per guida in stato di ebbrezza e una per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, venivano elevate nove contravvenzioni al CdS, sequestrate amministrativamente tre autovetture e due ciclomotori, ritirate sei patenti di guida e controllati in totale controllati 83 veicoli ed identificate 107 persone.