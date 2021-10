Caltanissetta, Matilde Falcone: “L’aggressione a Gambino deve far riflettere”

Matilde Falcone, consigliere comunale di Caltanissetta, scrive in merito all’aggressione del primo cittadino: “Il grave episodio di aggressione di cui è stato oggetto il nostro Sindaco Roberto Gambino, a cui va la mia totale solidarietà, deve far riflettere. La nostra città e tutta la Nazione, è attanagliata da un disagio sociale senza pari. Per tale motivo, diventa sempre più difficile trovare uomini e donne che vogliano candidarsi al ruolo di Primo cittadino. Parimenti, gli italiani non vanno più a votare perché si allontanano sempre più dalla politica. Infatti, gli amministratori locali hanno parecchie difficoltà a dare risposte ai cittadini, non avendo mezzi e strumenti per farlo. È come andare in trincea con armi giocattolo, mentre la disperazione aumenta inesorabile. È arrivato il momento di dire basta. Servono risposte concrete e leggi speciali per sostenere iniziative di sviluppo, proprio adesso che stanno per arrivare parecchi miliardi dalla comunità europea. Il governo Nazionale e regionale, metta in agenda, tra le priorità, il centro Sicilia , tanto bisognoso di interventi strutturali e sviluppo. L’ho detto tante volte, serve un tavolo di concertazione tra tutte le forze politiche, aldilà dei colori e schieramenti, che metta al centro degli interessi prioritari i bisogni delle città più deboli. I nisseni non possono più aspettare”.