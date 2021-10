Caltanissetta, l’Asp incontra il Nursid: confronto sui mancati pagamenti

Vertice domani mattina a Caltanissetta con l’Azienda sanitaria provinciale per provare a risolvere la vertenza sollevata dal sindacato Nursind sui mancati pagamenti ai lavoratori. La manifestazione di protesta indetta per mercoledì è stata dunque congelata su richiesta del prefetto in attesa di capire gli esiti del confronto.

Il Nursind nei giorni scorsi aveva proclamato lo stato di agitazione contro tutta una serie di criticità che hanno colpito gli operatori sanitari.

Niente indennità, premi di produttività e buoni pasto.

Mediamente le somme attese dai dipendenti si aggirano sui 4 mila euro ma variano in base alla fascia di appartenenza.

Da qui il via a una serie di iniziative di protesta e la richiesta di intervento del Prefetto, che è subito intervenuto venerdì scorso quando ha sentito il sindacato guidato da Giuseppe Provinzano per approfondire i nodi da sciogliere.

A seguire la prefettura ha richiesto e fissato un incontro con l’Asp per domani per provare a raffreddare la vertenza e trovare risposte.