Caltanissetta, la vicenda di “Lucietta” a TG2 Storie

Con l’ultimo volo nazionale, da Cagliari a Roma, è terminata, dopo 75 anni, l’era gloriosa della compagnia di bandiera italiana. Alla scomparsa di Alitalia, e al futuro di ITA-Airways sarà dedicato il servizio di apertura di “Tg2 Storie”, in onda sabato 23 ottobre a mezzanotte e un quarto, su Rai2. A seguire, la ritirata del Mar Morto, che lentamente continua a prosciugarsi, “perdendo” un metro all’anno, ed è stato inserito dall’UNESCO tra i capolavori naturali che rischiano di scomparire.

Gorizia, intanto, si è sdoppiata, e ora esistono due metà della stessa città: quella millenaria e quella più giovane d’Europa, amministrate nella concordia, in Italia e in Slovenia.

E’ stato riaperto, invece, con un funerale celebrato dopo 66 anni, il caso dell’omicidio di Lucia Mantione, la ragazzina di 13 anni uccisa in provincia di Caltanissetta, che il paese di Montedoro non ha mai dimenticato. Tg2 Storie è stato in Veneto, sulle tracce di Hemingway, nei posti frequentati e amati dal premio Nobel per la letteratura statunitense, alla scoperta delle passeggiate, delle serate e dei libri scritti tra Venezia e Torcello.

A proposito di libri, il più famoso della letteratura italiana, “La Divina Commedia”, è lunga 97 metri: l’opera di Dante, infatti, è stata trascritta su carta e srotolata in piazza, grazie a 6mila matite e a cinque anni di lavoro dell’artista Enrico Marrone. Il Rione Terra, invece, è il simbolo della sofferenza di Pozzuoli: prima sgombrato, poi rivissuto, oggi racconta la storia e la speranza per i giovanissimi usciti dagli istituti di pena.

Infine, l’Hyperloop, la tecnologia che cambierà il trasporto: si verrà lanciati in una capsula a impatto zero. Esistono dodici progetti nel mondo, e due sono in Italia.