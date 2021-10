Caltanissetta, Inner Wheel tra sport e solidarietà: torneo di Padel per finanziare visite oncologiche

Si è svolto il rituale appuntamento dell’Inner Wheel di Caltanissetta con il torneo di Padel. Una giornata una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà che si è trasformata in un’opportunità per raccogliere fondi da destinare a iniziative benefiche per il territorio.

L’XI edizione, nei campi de “La Baita”, ha visto una folta partecipazione di atleti di ogni età e pubblico.

Il ricavato, in linea con tema dell’anno sociale “Pink First, donne che aiutano le donne” e con la collaborazione del Presidente della LILT Caltanissetta Aldo Amico, sarà devoluto per finanziare visite mediche specialistiche di prevenzione oncologica femminile. Le destinatarie saranno alcune donne assistite dalla Parrocchia Santa Flavia.

“Abbiamo voluto rispondere all’invito della presidentessa internazionale Ebe Panitteri Martines – ha spiegato la presidentessa del club nisseno Laura Lo Santo -. Ci è sembrato doveroso individuare una realtà sociale che permettesse alle donne di potersi finanziare visite mediche e, di conseguenza, avere l’opportunità di avere salvata la vita. La prevenzione è la prima arma di difesa contro una malattia”.

Le iniziative del club service nisseno si sviluppano nell’arco di tutto l’anno sociale e mirano a supportare categorie fragili e realtà con difficoltà per promuovere, con la collaborazione di istituzioni e associazioni, il benessere fisico e psicologico delle persone.