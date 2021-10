Caltanissetta, grande successo del Galà di danza di “Autunno in festa”

Riflettori accesi sul galà di danza svolto venerdi 22 ottobre ore 20.30 al Teatro Margherita nell’ambito delle attività “Quartieri in festa” promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Caltanissetta.

All’evento, organizzato dall’Associazione “Sulle ali della musica” e il comitato di quartiere San Luca, hanno partecipato ben nove scuole e compagnie di danza della nostra città che a causa della pandemia sono state in stand by per un lungo periodo. Grazie all’opportunità offerta, i ballerini hanno potuto calcare il palcoscenico del nostro bellissimo teatro e portato in scena vari generi di danza: classica, contemporanea, popolare, hip-hop, storiche, latino- americane. Grande entusiasmo e consenso da parte del pubblico per la riuscitissima serata di alto spessore artistico che finalmente ha permesso di mettere insieme vari talenti nisseni e creare un felice momento di condivisione e aggregazione tra artisti .

Le scuole partecipanti sono state: Scuola di danza Tersicore , Compagnia Nazionale di Danza Storica, Liceo classico, linguistico e coreutico, Scuola di danza ASD Mid ” Movimento in danza”, Scuola di danza L & V dance , Scuola di ballo “Full Dance Academy”, Compagnia “Ccuipedifora “ arte e performance, Scuola di danza Fly dance, Scuola di danza “ Scarpette rosse”.

Presentatore della serata Nello Ambra, direzione artistica dell’evento Laura Failla e Laura Mosca.

Gli organizzatori ringraziano l’Assessore alla cultura Marcella Natale e i direttori artistici delle scuole e compagnie di danza che hanno aderito con entusiasmo e professionalità.