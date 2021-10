Caltanissetta nella morsa del maltempo. Il capoluogo nisseno flagellato dalla pioggia torrenziale che imperversa su tutta l’isola. Consueti allagamenti in alcune zone della città, traffico in tilt. Forze dell’ordine in allerta e centralino dei vigili del fuoco subissato dalle chiamate dei nisseni: molti gli interventi.

Analoga situazione in tutta la provincia: alberi divelti, cartelloni sradicati dal vento, strade allegate. Per adesso soltanto danni lievi e nessun ferito. (Foto di repertorio)