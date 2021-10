Caltanissetta, DLF Nissa Rugby per il sociale: sabato Open Day e Raccolta Alimentare

Terzo ed ultimo Open Day DLF Nissa Rugby in programma sabato 23 ottobre. L’appuntamento è fissato alle ore 9.30 presso il campo polivalente “L. Gattuso” a San Luca nel capoluogo nisseno. Per l’utilizzo del campo la società nissena ringrazia il Comitato di quartiere nella persona di Nello Ambra e la Parrocchia di San Luca nella persona di Padre Alfonso.

Proprio nell’ottica di una sempre più pregnante sinergia con il quartiere di San Luca, la società guidata da Giuseppe Lo Celso, sempre sabato 23 ottobre, sarà impegnata nella raccolta alimentare organizzata dalla chiesa di San Luca a favore dell’associazione Mamme in rete.

La DLF Nissa rugby innanzitutto metterà a disposizione il proprio mini-bus (nella foto), con un operatore, per la raccolta delle derrate alimentari tra i vari supermercati interessati dall’iniziativa. Poi nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, gli atleti della società nissena saranno protagonisti in prima persona presso il supermercato Famila di via Pietro Leone.

Con riferimento all’Open Day notevole è stato l’afflusso di bambini ed adolescenti, e dei loro genitori, nei primi due appuntamenti. La DLF Nissa Rugby spera di confermare il trend e dare vita ad una mattinata di sano sport e socializzazione. Staff tecnico al completo presente all’appuntamento con una serie di giochi e mini-giochi per illustrare la valenza del rugby non solo sotto il profilo sportivo ma anche etico.

L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid, obbligatorio il green pass per gli over 12. Evento da non perdere per conoscere il rugby e la multiforme attività della società nissena.