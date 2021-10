Caltanissetta, come l’istituto Manzoni – Juvara ha allietato “Provvidenza” con musica e colori

Gli studenti del Manzoni Juvara hanno aderito con entusiasmo e creatività alla manifestazione cittadina “Provvidenza”.

L’evento è nato con l’intento di promuovere lo storico quartiere nisseno e, contemporaneamente, liberarlo dai pregiudizi che lo relegano a luogo da “evitare” piuttosto che “vivere”.

Per riportare i cittadini nel “cuore” della città gli studenti hanno messo in atto tutte le loro competenze. Gli allievi del Liceo artistico hanno realizzato un’istallazione attualmente collocata su una scalinata che, da corso Vittorio Emanuele porta fin dentro il quartiere (guarda il video e le foto in basso). Hanno inoltre tracciato con della polvere blu il percorso che porta fino alla chiesa Santa Maria della Provvidenza.

Gli allievi del Liceo musicale si sono resi disponibili per un concerto tenuto giovedì 14 ottobre nella chiesa di San Giuseppe.

L’intento delle istituzioni organizzatrici e dei partner coinvolti, infatti, è stato proprio quello di sensibilizzare la cittadinanza e creare un filo di collegamento con i luoghi limitrofi. San Giuseppe, Teatro Regina Margherita e Corso Umberto sono diventati palcoscenici di ribalta per promuovere “la Provvidenza”.

“Dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l’inesprimibile è la musica” affermava Aldous Huxley e a raccontare con le note “il Sacro” sono stati:

Soprani: Carlotta Lauricella, Federica Tasca, Maria Pia Urso, Teresa Nocera, Adele Buscemi, Carmelinda Turco, Carla Tumminelli,

Contralti: Miriana Dell’Auri, Sharon Baiomazzola, Marika La Verde, Elisa Giadone, Emanuela Zagarella, Marianna Lopiano,

Violini: Antonio Pardo, Vincenzo Perrone, Laura Farrauto, Sefora Salamone, Emmanuel Spinello, Federica Cerenzia, Leone Giusy,

Clarinetto: Mattia Alessi

Pianoforte: Giulia Toscano

Il programma prevedeva il seguente repertorio:

G. Caccini Ave Maria (Federica Tasca)

F. P. Neglia Ave Maria (Carlotta Lauricella, Vincenzo Perrone)

A. L. Webber I don’t know to love him (Aurora Mulé)

L. Cohen Alleluja F. Chopin Notturno op. 9 n° 2 (Giulia Toscano)

E. Cavallini Adagio e Tarantella (Mattia Alessi)

G. B. Pergolesi Stabat Mater O quam tristis Pro peccatis Fac ut ardeat coe meum Inflammatus et accensus Amen.

“Provvidenza – i colori di un quartiere da scoprire” è un evento congiunto patrocinato e organizzato dal Comune di Caltanissetta, la Regione Siciliana, la Polizia di Stato e il Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia minorile e di comunità.

Hanno aderito come Partner dell’evento Casa Famiglia Rosetta, Istituto Don Calabria, IISS Manzoni – Juvara, Itet Rapisardi – Da Vinci, IC Vittorio Veneto, Istituto Vincenzo Bellini, Associazione Slow Food Caltanissetta, Società Dante Alighieri Caltanissetta, UEPE Caltanissetta, Artisti Riuniti e come media partner Il Fatto Nisseno.