Caltanissetta, circolo PD “G. Faletra”: solidarietà al sindaco Gambino, vittima di aggressione

Nota stampa del Circolo PD Guido Faletra, a firma del segretario Carlo Vagginelli, che esprime la sua più sincera solidarietà nei confronti del sindaco Roberto Gambino, vittima di un’aggressione avvenuta ieri sera.

I sindaci sono le figure istituzionali maggiormente esposte al confronto diretto con i cittadini e le cittadine e ciò li sottopone troppo spesso a rischi gravi per la loro incolumità, specialmente in momenti di crisi come questo ed in territori complessi come il nostro.

Anche per tale ragione è importate che la politica, pur senza rinunciare alla nettezza delle idee ed alla durezza dello scontro, adotti un linguaggio ed uno stile lontano da qualsiasi forma di estremismo e da qualunque manifestazione d’odio.

Il tempo che stiamo vivendo richiede una politica della passione e della competenza, ma richiede anche una politica della gentilezza.

La gentilezza, infatti, non è un dovere di buona educazione, né un vezzo o una postura comportamentale. La gentilezza è propensione all’ascolto ed alla ricerca, è curiosità umana ed intellettuale, è consapevolezza dei limiti che caratterizzano tutte e tutti noi. È soprattutto riconoscimento della dignità inviolabile di ogni donna ed ogni uomo.

Caltanissetta ha bisogno di una politica della gentilezza ed il Circolo Faletra è impegnato a praticarla.

Carlo Vagginelli

Segretario Circolo PD Guido Faletra