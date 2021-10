Caltanissetta, “Autunno in festa”: venerdì “Galà di Danza” al Margherita

Sta per arrivare il nuovo appuntamento della manifestazione “Autunno in Festa”. Venerdì alle ore 20.30 si aprirà il sipario del Teatro Regina Margherita per l’esibizione di 10 scuole e compagnie di danza.

Il “Galà di danza” è inserito all’interno del ciclo di appuntamenti promossi dall’associazione di promozione sociale “Sulle Ali della Musica” e dal Comitato di Quartiere “San Luca” e realizzato con il finanziamento erogato dal Comune di Caltanissetta nel progetto “Quartieri in festa”.

“L’evento inizialmente era previsto per domenica 17, con una lunga maratona di danza che sarebbe iniziata alle 16.30 e si sarebbe conclusa alle 22.30 circa,- ha spiegato il Presidente dell’APS Laura Failla -. Purtroppo, a causa del maltempo, abbiamo dovuto rimodulare il calendario e spostare l’evento dal palco allestito nel Quartiere San Luca al Teatro del Centro Storico. Ringraziamo l’amministrazione comunale e l’assessore alla cultura Marcella Natale per la disponibilità mostrata e la concessione degli spazi”.

Questo, però, non cambierà lo stile e la bellezza dell’iniziativa che sarà presentata dal Presidente del Comitato di Quartiere Nello Ambra.

Saliranno sul palco per essere accolte dal pubblico le ballerine e i ballerini di:

-Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca,

-Liceo classico, linguistico e coreutico “Ruggero Settimo”,

-Scuola di danza classica e contemporanea “Tersicore”di Olga Giliberto,

-Scuola ASD MiD “Movimento in Danza” di Eva Farinella,

-Scuola dì Danza L & V dance di M° Lucio Muzzicato,

-Scuola di Ballo Full Dance Academy,

-Compagnia “Ccuipedidifora” arte e performance,

-Fly Dance di Alba Bifarella,

-Scuola di Danza “Scarpette rosse” di Francesca Gallina.

La direzione artistica dell’evento è stata curata dalle professoresse Laura Failla e Laura Mosca.

Gli organizzatori di “Autunno in festa” comunicano che le manifestazioni in programma per sabato 23 e domenica 24 sono ancora confermate all’aperto salvo imprevisti delle condizioni metereologiche.

Il “Galà della danza”, venerdì 22 ottobre, è gratuito e aperto a tutti fino a esaurimento posti. Per accedere al Teatro Regina Margherita sarà necessario esibire il green pass o l’esito del tampone.