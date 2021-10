Caltanissetta, agronomi e dottori forestali: rinnovato direttivo, Piero Lo Nigro è il nuovo presidente

CALTANISSETTA – Martedì 4 ottobre alle ore 15,00 nei locali dell’Ordine professionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della provincia di Caltanissetta, in ottemperanza al deliberato del Consiglio, alla presenza del presidente uscente Dott. Michele Asarisi, si è proceduto alla Elezione delle nuove cariche del quadriennio 2021-2025.

Conclusasi il 30 settembre 2021, la tornata elettorale che ha visto eletti i nuovi consiglieri, gli stessi hanno provveduto all’elezione delle nuove cariche, eleggendo all’unanimità il dott. Piero Lo Nigro, nuovo presidente dell’Ordine di Caltanissetta.

Dallo scrutinio segreto sono emerse le seguenti cariche: alla vicepresidenza siederà il dott. Salvatore Ballaera, le cariche di segretario e tesoriere sono andate rispettivamente al dott. Maurizio Lamberto Polizzi e al dott. Michele D’Agostino.

Completano la compagine dell’Ordine, composta in larga parte da liberi professionisti i seguenti dottori consiglieri: Dario Angelo Tumminelli, Aldo Riggi, Cataldo Valenza, Orazio Giudice e Angelo Ridolfo.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro sono giunti immediatamente da tutti i membri del consiglio uscente e dei colleghi iscritti. Con i prossimi incontri, il nuovo consiglio delibererà nel solco della continuità, le “Linee programmatiche” e di azione per il 2021-2025, che mireranno al rinnovamento, attraverso azioni mirate di tutela e di valorizzazione della professione del dottore Agronomo e del dottore Forestale per avvicinare le giovani generazioni e che permetteranno a tutti gli iscritti di partecipare attivamente alla vita sociale con iniziative culturali, formative e professionali per un nuovo ruolo dell’Agronomo e Forestale sempre più valorizzato nella società della conoscenza.