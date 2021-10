Amministrative in Sicilia. Palazzotto (Leu): “Per gli elettori vince chi è più credibile”

“Anche se gli scrutini sono ancora in corso in Sicilia, una sola considerazione ha senso: vince una proposta politica credibile e radicata sul territorio. Laddove il centrosinistra e il movimento 5 stelle scelgono la strada del coraggio si aprono prospettive reali per il cambiamento.

Si Una lezione in vista delle prossime elezioni Regionali e di Palermo. Auguri di buon lavoro a Ciccio Aiello, Antonio Palumbo e Gioacchino Comparato neo sindaci di Vittoria, Favara e San Cataldo“.

Lo scrive su Facebook il deputato siciliano di LeU Erasmo Palazzotto.