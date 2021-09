Violenza donne: botte a compagna incinta, arrestato a Catania

Botte alla compagna anche durante la gravidanza. Un catanese di 20 anni e’ stato arrestato dai carabinieri di Catania per maltrattamenti, lesioni personali aggravate e violenza sessuale. Nei suoi confronti il gip ha emesso su richiesta della procura la misura del carcere. Le indagini hanno fatto luce sulle violenze ai danni della compagna di 19 anni, da dicembre 2019 a oggi.

L’indagato ha maltratto la convivente anche durante la gravidanza e poi in presenza del figlioletto (nato nell’agosto 2019); calci e pugni anche quando la ragazza teneva in braccio il bambino. Ha obbligato la compagna a non uscire di casa, impedendole di frequentare amici e parenti e pretendendo il controllo assoluto in ogni aspetto della vita quotidiana. Un inferno quotidiano, finche’ per il ventenne e’ scattato il carcere.