Una nuova arma dalle “molteplici applicazioni”.

La marina degli Stati Uniti ha realizzato un dispositivo elettronico che riesce a impedire alle persone di parlare o ascoltare la propria voce e quella dei vicini. L’arma non è letale, in quanto non uccide il destinatario.

La realizzazione dell’arma risale a qualche anno fa ma solo ora si è deciso di far sapere la scoperta di questo futuristico dispositivo.

L’obiettivo di questa arma è quello di disorientare un’eventuale persona, al punto che questa non riesce più a comunicare in maniera efficace con i suoi interlocutori; si pensi ad esempio ad un passaggio di informazioni assolutamente confidenziali, o a comandi e ordini criminali: ecco, in questi casi può intervenire questo dispositivo elettronico che impedisce di fatto ai soggetti di comunicare fra loro.