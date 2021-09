Smishing, denunciate dalla Polizia 4 persone per truffa.

Sono stati identificati dal commissariato di Orvieto, Terni, i quattro autori di una truffa effettuata ai danni di una donna attraverso il sistema dello smishing. La vittima della truffa, con questo sistema, si era vista portar via tutto ciò che aveva depositato in un conto corrente postale, circa 9mila euro, dopo aver ricevuto un sms sul suo telefono che la invitava a cliccare su un link per aggiornare lo stato di sicurezza della sua carta di credito.

In effetti il link non era attivo ma immediatamente dopo, contattata telefonicamente da una falsa operatrice delle Poste, comunicava con l’inganno i codici d’accesso del suo conto corrente.

La Polizia, tuttavia, è riuscita a risalire agli autori della truffa che sono stati denunciati. A differenza delle campagne di spam via e-mail, la tecnica dello smishing usa i messaggi di testo sui telefonini per attirare le vittime nella trappola ed estorcere informazioni personali, numeri di carte di credito a altri dati riservati. Si tratta della variante di un attacco phishing che utilizza i messaggi SMS per attirare in trappola la malcapitata vittima. Così come le campagne di phishing prevedono l’invio massiccio di e-mail esca, con lo smishing vengono inviati messaggi di testo con un tono urgente per richiedere informazioni riservate all’utente.