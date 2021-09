Sicilia, morto a Messina allevatore canicattinese di bestiame colpito da un bovino

E’ morto in ospedale a Messina dove era ricoverato da circa due settimane Giuseppe Canicatti’, 48 anni che si occupava di allevamento di bovini e commercio di carne macellata a Canicatti’, nell’Agrigentino. L’uomo era stato ferito in maniera grave da uno degli animali lo ha colpito con uno degli zoccoli.

Dall’ospedale di Canicatti’ era stato trasferito in elisoccorso in una struttura piu’ attrezzata e quindi a Messina dove dopo diversi giorni di coma senza mai riprendere conoscenza e’ deceduto. Su quanto accaduto ha aperto un’inchiesta la Procura di Agrigento competente per territorio ha aperto un’inchiesta. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio a Canicatti