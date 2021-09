Sicilia, accoltella vicino di casa dopo lite per il cane: arrestato

Un 49enne di Camporotondo Etneo e’ stato arrestato da carabinieri della locale stazione per omicidio. L’uomo ha colpito a coltellate all’addome un vicino di casa, di 26 anni, che si lamentava per i fastidi provocatogli dal cane. Ai carabinieri, intervenuti su segnalazione di un altro vicino di casa, l’aggressore ha fatto trovare nella sua abitazione due coltelli da cucina lunghi 30 centimetri. Il 26enne medicato al Policlinico di Catania e’ stato giudicato guaribile in 15 giorni.