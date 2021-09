Si mimetizzava tra invitati di feste e matrimoni depredando auto parcheggiate: arrestato dai Carabinieri ladro seriale.

Era diventato un autentico incubo per quanti, nel viterbese, partecipavano a matrimoni, cresime e feste varie. Vestito elegantemente, infatti, si mimetizzava tra gli invitati dopo di che, quando tutti gli invitati erano impegnati a festeggiare, lui si impegnava a saccheggiare le loro auto parcheggiate.

Ormai i furti non si contavano più nella zona di Viterbo, per cui i Carabinieri hanno deciso di stroncare una volta per tutte questo fenomeno. L’uomo, un 45 enne del ternano, è arrivato al ricevimento con una Mercedes berlina munito di coccarda da cerimonia, vestito elegante ed ha partecipato sia al brindisi che al rinfresco.

I Carabinieri in osservazione hanno poi notato che lo stesso si allontanava da solo prima della fine e osservava le auto nel parcheggio fino ad individuare quella dove rubare all’ interno e quindi rompeva il vetro e rubava gli oggetti. A quel punto i militari dell’Arma sono intervenuti arrestandolo e traducendolo nelle camere di sicurezza della Compagnia di Viterbo.