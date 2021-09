Sanità Nel nisseno, Mancuso (FI): “Perché l’Asp non ha ancora assunto i 150 OSS mentre i nostri ospedali sono al collasso? Da Caltagirone inaccettabile muro di gomma”

“Faccio mio l’appello lanciato dalla sigla sindacale​ Snalv​ Confsal. È inaccettabile assistere all’ennesima​ mancanza del manager dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, che piuttosto che riavviare le procedure per l’assunzione di 150 Operatori socio sanitari, pensa a sfilare a destra e a manca, presenziano ovunque c’è da soddisfare il proprio ego. L’assunzione di queste unità operative, oltre a garantire nuova occupazione alle nuove generazioni, offrirebbe forze fresche ai nostri nosocomi, in perenne emergenza di personale sanitario. Le disponibilità economiche ci sono, non capisco perché si debba ancora tirare la corda a danno del territorio. Lo chiedono i cittadini, lo chiedono i sindacati e lo chiedono le Istituzioni. Perché continuare con questo muro di gomma?” Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso.​