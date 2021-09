Salvato dai Carabinieri anziano colto da malore e senza più battito cardiaco.

Il cuore aveva smesso di battere, ma il pronto intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civita Castellana ha permesso di salvare la vita di un anziano colto da malore.

E’ successo a Nepi dove un uomo è crollato a terra, senza più battito cardiaco. In quel momento si sono vissuti attimi di panico autentico, anche perchè le condizioni dell’anziano non lasciavano sperare niente di buono.

I militari dell’Arma, tuttavia, prontamente giunti sul posto, gli hanno praticato le manovre rianimatorie, facendo ricorso anche alla bombola di ossigeno portata sul posto dalla figlia dell’uomo. Alla fine, quella che sembrava una situazione irrecuperabile, s’è trasformata in una vicenda a lieto fine in quanto il battito cardiaco dell’anziano è ripreso, e l’uomo è stato portato via in ambulanza.