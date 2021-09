Rientra in anticipo a casa e scopre il marito con l’amante.

Biella- Una donna, dopo aver scoperto in casa il marito in compagnia dell’amante , gli ha distrutto quadri, mobili, soprammobili e, non contenta, è scesa in garage “sfogandosi” sulla costosissima Maserati di proprietà dell’uomo . I danni causati dall’ira della signora ammontano a circa 300mila euro. La donna era partita per un viaggio di lavoro lasciando casa libera al marito che ha subito invitato l’amante ma, Il ritorno anticipato della consorte, ha fatto precipitare la situazione. (Lello Lombardo)