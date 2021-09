Paura per incendio a Scopello, evacuate 14 villette

PALERMO (ITALPRESS) – Paura nella notte a Scopello, nel Trapanese, per un incendio divampato poco dopo le 23. Le fiamme hanno lambito 14 villette che sono state evacuate dai vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo. Sul posto sono intervenute quattro squadre di pompieri da Palermo e Partinico per un totale di dieci auto mezzi e 24 uomini. Le zone del comune di Castellammare del Golfo che sono state devastate dalle fiamme sono quelle di Scopello, Cala Mazzo di Sciacca, Sarmuci e Mio Mercato. Ieri un incendio era divampato a Caltanissetta e ha distrutto vegetazione mediterranea, alberi e sterpaglie. I vigili del fuoco dopo tre ore di lavoro hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona permettendo ai residenti di rientrare nelle loro case. Sul posto erano presenti anche le squadre dei forestali, i volontari della protezione civile, carabinieri, polizia e operatori del 118. L’allarme è rientrato solo poco prima delle 4 dopo che sono stati spenti gli ultimi focolai.

