“O Rey” Pelè ricoverato in Ospedale a San Paolo da sei giorni.

Edson Arates do Nascimiento, al secolo Pelé, uno dei giocatori che hanno fatto la storia del calcio di tutti i tempi, è ricoverato da sei giorni all’ospedale Albert Einstein di San Paolo.

Il motivo per cui ‘O Rei’ si trovi in ospedale non è stato specificato. Il manager di Pelé, Joe Fraga, tuttavia ha voluto rassicurare sulle condizioni dell’ottantenne mito del calcio mondiale affermando che non c’è motivo di preoccuparsi dal momento che è stato impegnato in una serie completa di esami, che “non si fanno in un giorno”.