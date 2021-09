Morto parroco mentre stava celebrando messa di nozze.

E’ morto proprio mentre stava celebrando una messa di nozze. Si tratta di don Aldo Rosso, 75 anni, parroco di Vinchio, comune in provincia di Asti. Durante la celebrazione nuziale, il religioso si è accasciato a terra proprio nel momento dello scambio degli anelli tra gli sposi.

Per loro, come per tutti gli invitati, un momento che avrebbe dovuto essere bellissimo ed indimenticabile e che, invece, s’è purtroppo trasformato in un incubo, dal momento che il parroco s’è sentito male. Tra gli invitati c’era anche un medico che ha provato a soccorrere il parroco, ma le sue condizioni sono sembrate subito gravi al punto che per lui non c’è stato nulla da fare gettando nello sconforto l’intera comunità di Vinchio che lo amava tantissimo.