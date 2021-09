Incendi in Sicilia. Stanziati da Banca Intesa Sanpaolo 20 milioni di euro a sostegno di aziende, imprese e famiglie.

A seguito dei rilevanti danni causati dagli incendi in Sicilia, Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond per finanziamenti di 20 milioni di euro a sostegno di famiglie, imprese, piccoli artigiani, commercianti e aziende agricole quali in particolare allevamento, olivicoltura, viticoltura e settore agrituristico.

La banca, consapevole della particolare importanza che i settori legati all’agroalimentare, all’allevamento e al turismo rivestono per la Sicilia, ha siglato un accordo di collaborazione con Coldiretti grazie al quale l’Associazione trasmetterà ai propri associati i dettagli del plafond e le soluzioni di Intesa Sanpaolo per le imprese del settore.

Intesa Sanpaolo, che ha voluto dare un sostegno concreto e tempestivo, ha inoltre previsto la possibilità di richiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale delle rate di mutui e finanziamenti in essere e di accedere a finanziamenti a condizioni agevolate. Gli interventi sono attivabili in modo veloce con una semplice auto dichiarazione del cliente. Le oltre 140 filiali di Intesa Sanpaolo presenti nella regione, sono a disposizione per fornire informazioni ed assistenza, insieme agli specialisti della nuova Direzione Agribusiness.