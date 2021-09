In Sicilia 973 nuovi casi di Covid e 18 decessi, ricoveri in calo

PALERMO (ITALPRESS) – Nuova crescita dei contagi in Sicilia dove il numero dei positivi resta sotto i 1000. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i nuovi casi sono 973 (+44), con un numero di tamponi processati pari a 20.810. Il tasso di positività è quasi stabile al 4,67%. Sono 18 (+6) i decessi, ma su questo numero la Regione siciliana comunica che quelli dichiarati in data odierna si riferiscono 1 a ieri, 11 all’8 settembre, 1 al 7, 1 al 6 settembre, 1 al 27 agosto, 1 al 17 agosto, 1 al 13 agosto e 1 al 12. I guariti sono 1.791. Calano gli attualmente positivi di 836 unità con un numero complessivo pari a 26.353. Scendono i ricoveri nei reparti ordinari, 793 (-16), così pure le terapie intensive che oggi segnano 108 (-9) e 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 25.432 persone.

(ITALPRESS).