Il giudice sportivo assegna vittoria a tavolino 3-0 alla Nissa sull’Akragas. I biancoscudati tornano in testa al campionato.

La Nissa torna in testa alla classifica del girone A del campionato di Eccellenza. Alla squadra di Angelo Bognanni è stata attribuita la vittoria a tavolino per 3-0 contro l’Akragas. Lo ha deciso il giudice sportivo della LND-Sicilia, riguardo al match valevole per la seconda giornata di Eccellenza girone A.

La sentenza scaturisce dall’utilizzo, da parte della società Akragas, del calciatore Stefano Maiorano in pendenza di squalifica. Con questi tre punti, la Nissa è salita al primo posto della graduatoria dopo due giornate con 6 punti e domenica affronta fuori casa l’Enna da capolista.

Questa la nuova classifica del girone A di Eccellenza: Nissa, Castellammare 6; Canicattì, Mazara, Mazarese, Enna 4; Akragas, Don Carlo Misilmeri 3; Cus Palermo, Oratorio San Ciro e Giorgio 2, Parmonval, Unitas Sciacca, Casteltermini, Monreale 1; Pro Favara, Dolce Onorio Marsala 0.